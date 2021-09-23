Kendi hükümetlerini uyardılar: Terazi Türkiye'ye doğru eğildi

Türkiye ve Yunanistan'ın envanterinde bulunan denizaltıları kıyaslayan Yunan medyası, Yunan denizaltı filosunun Türkiye'den az olduğunu yazdı.
Yunan denizaltılarının çoğunluğunun eski olduğuna dikkat çekilen haberde, "Türkiye'nin denizaltılarda yaptığı yatırım ve modernizasyon deniz gücünün terazisinin Türkiye'ye doğru eğileceğini gösteriyor" ifadelerine yer verildi.
Türkiye ile yaptıkları işbirliği nedeniyle Almanya'ya tepki gösteren Yunan medyası, Merkel'in Türkiye'ye ambargo uygulamayarak Yunanistan'ı arkadan bıçakladığını ileri sürdü.
Türk deniz gücünün gelişiminin Atina Hükümeti için büyük bir endişe kaynağı olması gerektiği ifade edildi.
Yunan silahlı kuvvetlerin bütçesinin önemli bir kısmının denizaltı silahlarının güçlendirilmesine harcanması istendi. Yunan medyası, ayrıca denizaltı konusunda Fransa'dan yardım istedi.
star.com.tr