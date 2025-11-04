Kendileri küçük, yürekleri büyük! Gazze için 101 milyon lira topladılar

Ankara Valisi Vasip Şahin, Gazze'nin yeniden inşasına katkı sunmak amacıyla başkentteki okullarda düzenlenen "Bir Okul Bin Umut Gazze Kermesi"nden elde edilen 101 milyon 470 bin liralık çeki, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan'a teslim etti.

Şahin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda başkentteki tüm okullarda Gazze için düzenlenen kermesten sağlanan geliri teslim etmek üzere AFAD Genel Merkezi'nde Pehlivan'a ziyarette bulundu. Vali Şahin'e, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali eşlik etti.



Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Pehlivan, Vali Şahin'e ziyareti için teşekkürlerini iletti.

Kermesin düzenlenmesinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve eğitim camiası ile velilere de teşekkür eden Pehlivan, İsrail'in Filistin'e yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze'de mezalim yaşandığını belirtti.

Pehlivan, bu süreçte başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin özellikle insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya gayret ettiğini vurgulayarak, süreçte AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye bugüne kadar 14 uçak, 17 İyilik Gemisi ile yardımların ulaştırıldığını aktardı.

En son 900 tonluk yardım malzemesini taşıyan 17. İyilik Gemisi'nin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla uğurlandığını hatırlatan Pehlivan, şöyle konuştu:

"AFAD'ımızın koordinasyonunda Türk Kızılay, Mısır'da da Mısır Kızılayının orada organizasyon desteğiyle, ülkemizde sivil toplum teşkilatlarının, ilgili kamu kurum kuruluşlarının, özel sektörün ve bizzat hayırsever vatandaşlarımızın desteklerini oraya ulaştırma gayreti içerisinde olduk ve bu süreç devam ediyor. Ayrıca bu süreç içerisinde AFAD Başkanlığı olarak İçişleri Bakanlığımız bünyesinde yardım kampanyaları düzenledik. En son şubat sonu itibarıyla 'Gazze'ye yardım, Filistin'e yardım' kampanyasını güncellemiştik ve şu anda 17 bankada hesaplarımız aktif bir şekilde hizmet veriyor. Vatandaşlarımız süreç içerisinde desteklerini, gerek direkt yardım gerek zekatlarını bu hesaplara ki zekatlar için ayrı hesap numaraları var, yatırmak suretiyle o hassasiyetlerini gösteriyorlar. Biz hepsine müteşekkiriz, teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz.

Bunun bir örneği olarak biraz önce çeki takdim edilen ve gerçekten hepimizi duygulandıran, okul sıralarında okuyan öğrencilerimizin bir duygudaşlık, diğerkamlık ifadesi olarak yardımlarını, belki de kumbaralarında biriktirdikleri, ailelerinden aldıkları harçlıklarla biriktirdikleri o paraları hesaplara yatırmak suretiyle ve önemli de bir yekun toplanmış durumda. Her bir okul adeta bin umut olmuş. İnanıyoruz ki bir gün oradaki bu insanlık krizi sona erecek, oradaki kardeşlerimiz de insanlık onuruna yaraşır yaşam ortamına kavuşacaklardır. Biz bugüne kadar olduğu gibi bu yardımları Gazze'ye ulaştırmak için bütün paydaşlarımızla birlikte gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

Pehlivan, temmuzda Gazze'ye girişlerin kısmen açılmasıyla yardımları daha da hızlandırma gayretinde olduklarını, yaklaşık 400 tır insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdıklarını kaydetti.

"GAZZE'NİN DERDİNE ORTAK OLDUKLARININ BİR NİŞANESİDİR"

Vali Şahin de Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün okullarda başlattığı kermes faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri, Gazze'ye gönderilmek üzere AFAD Başkanlığına takdim ettiklerini söyledi.

Kermesin, duyarlılık ve hassasiyet ifadesi olduğunu belirten Şahin, "2 yıldan fazladır süren Gazze'deki zulme, Gazze'deki o zorluklara, oradaki kardeşlerimizin içinde bulunduğu şartlara karşı milletimizin bir desteğidir. Özellikle genç neslimizin, öğrencilerimizin aileleriyle birlikte Gazze'nin yanında durduklarının, Gazze'nin derdine ortak olduklarının bir nişanesidir." dedi.

Kermese 1847 okulun dahil olduğunu, bunun 335'ini özel okulların oluşturduğunu anlatan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Buralarda toplanan 101 milyon lirayı bugün Sayın Başkanımıza takdim etmekten de ayrıca bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. O öğrencilerimizin ve ailelerinin selamlarını da Sayın Başkanımıza iletiyoruz. Onlar da Gazze'ye, Gazze'deki evlatlarımıza, Gazze'deki kardeşlerimize iletecekler. Ben öncelikle öğrencilerimize, ailelerine ve bu organizasyonu yapan okul müdürlüklerimize, öğretmenlerimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelimize özellikle teşekkür ediyorum. Böyle hayırlı işe vesile oldukları için AFAD Başkanımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum."

Şahin, kermeslerden elde edilen 101 milyon 470 bin liralık çeki Pehlivan'a teslim etti.

