star.com.tr 21 Mart 2020 Cumartesi 14:39 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 14:39

İtalya ve İspanya'daki sağlık personeli, malzeme sıkıntısıyla mücadele ediyor ve virüs kendilerine de bulaşıyor.

Bazı İspanyol hastanelerinde, doktorlar ve hemşireler, koronavirüsle savaşan hastaları kurtarmak için çalışırken, kendilerini korumak için çöp poşetleri kullanıyorlar.

Vitoria Bask şehrinde Txagorritxu hastanesinin acil servisinde çalışan 52 yaşındaki hemşire Samantha Gonzalez Bloomberg'e verdiği demeçte, "Taktığımız plastik gözlüklerin kalitesi o kadar kötü ki neredeyse hiçbir şey göremiyoruz. Bu nedenle koronavirüs hastalarının nabzını ve damarlarını dokunarak buluyoruz." dedi.

Kuzey İtalya Bergamo'daki Giovanni XXIII hastanesinde tıp departmanının eski başkanı Giuseppe Remuzzi, “ Nefroloji bölümünde, 13 meslektaşından üçü hastalandı, biri ciddi durumda. Bu korkunç, korkunç bir durum.” ifadelerini kullandı.

Avrupa genelinde, İngiltere'den Yunanistan'a kadar hastaneler alımlarını sınırlıyor, acil olmayan prosedürleri ve randevuları iptal ediyor. Bazı durumlarda ilk yardım hizmetlerini sadece en ciddi acil durumlara tutuyor.

Hükümetler, insanları birbirinden uzak tutmak ve sağlık sistemine olacak baskıyı azaltmak ve hızlı bulaşmayı durdurmak amacıyla okulları, barları ve restoranları kapattı.

"DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ GİBİ BİZ DE HAZIR DEĞİLDİK"

Ülkenin ulusal sağlık otoritesi olan Roma Üstün Sağlık Enstitüsü'nün bulaşıcı hastalıklar bölümü başkanı Giovanni Rezza, “Diğer Avrupa ülkeleri gibi İtalya da koronavirüs için tamamen hazır değildi” dedi.

"TÜM YATAKLARI KULLANDIK. SINIRA ULAŞTIK"

Mario Negri araştırma enstitüsü müdürü Remuzzi, “Doğal afetler için depoladığımız tüm yoğun bakım yataklarını kullandık, şimdi sınıra ulaştık” dedi.

Bölgesel yetkililer Perşembe günü yaptığı açıklamada, en büyük ikinci vakanın bulunduğu Katalonya'da, koronavirüs hastaSI 2 bin 702 kişinin yüzde 14'ünün sağlık çalışanı olduğunu söyledi. Aynı gün, İspanya'da koronavirüs bulaşmış bir tıp görevlisinin ilk ölümü kaydedildi.

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