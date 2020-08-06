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  • Kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar yaşlı çifti bir milyon TL dolandırdı
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Kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar yaşlı çifti bir milyon TL dolandırdı

Yalova'da kendilerini polis olarak tanıttıkları İ.G. (65) ve A.G. (72) adlı çifti adlarının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyerek değeri 1 milyon TL'yi bulan ziynetlerini alarak dolandıran 2 kişi, Yalova Jandarma Alay Komutanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandılar. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldular.

IHA06 Ağustos 2020 Perşembe 14:32 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 14:32
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Yalova’nın Altınova ilçesinde ikamet eden İ.G. (65) ve A.G. (72) adlı çifti telefonla arayan şahıslar, adlarının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyledi. Kendilerini komiser olarak tanıtan şahıslar operasyon yapacaklarını bu nedenle evlerindeki altın ve nakit paraları kendilerine teslim etmeleri gerektiğini söylediler. Yaşlı çift ise dolandırıldıklarından habersiz bir şekilde evlerine gelen şahıslara para ve 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını teslim ettiler. Yaşlı çift bir süre bekledikten sonra kendilerini arayan kişilere ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladılar.

Olayın ardından harekete geçen Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri şahısların ilden çıkış yapabilecekleri İDO feribot iskeleleri, Osmangazi Köprüsü, Otoyol gişeleri ile konaklama ve akaryakıt tesislerinin de güvenlik kameralarını incelediler. Yüzlerce görüntüde inceleme yapan jandarma şahısların eşkalini belirledi. Ardından Yalova, Bursa, İstanbul ve Muğla illerindeki güvenlik güçleri ile irtibata geçen jandarma kısa süre içerisinde şahısların İstanbul’un Güngören ilçesinde ikamet ettiklerini tespit etti. Ardından F.S. (39) ve E.Ö. (43) adlı dolandırıcıları fiziki takibe alan ekipler zanlıların evlerine girdiği anda operasyon düzenlediler. Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramada 20 bin TL nakit para da ele geçirildi. Evin önünde park halinde bulunan ve dolandırıcılıkta kullandıkları kiralık araç da bulunarak el kondu. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldular.

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