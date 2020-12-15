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  • Kendilerini polis olarak tanıtıp 150 bin liralık altın çalan zanlılar yakalandı
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Kendilerini polis olarak tanıtıp 150 bin liralık altın çalan zanlılar yakalandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak 80 yaşındaki bir kişinin evindeki altınları alıp kaçan şüpheliler tutuklandı. Cezaevinden denetimli izinle çıktığı belirtilen zanlılardan Ş.T'nin 18, Y.T'nin 19 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

AA15 Aralık 2020 Salı 15:43 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 15:57
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini komiser olarak tanıtarak A.K'nin (80) evindeki altınları kontrol etme bahanesiyle alıp kaçan iki şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu düzenlenen operasyonda, şüpheliler Ş.T. (48) ve Y.T. (50) altınlar ile yakalandı.

Şüphelilerin aynı yöntemle ilçede başka bir kişiyi de 150 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Amcaoğlu iki zanlı, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cezaevinden denetimli izinle çıktığı belirtilen zanlılardan Ş.T'nin 18, Y.T'nin 19 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

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