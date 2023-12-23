İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2023 Cumartesi / 11 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kendilerini polis savcı olarak tanıtan 2 dolandırıcı yakalandı
Güncel

Kendilerini polis savcı olarak tanıtan 2 dolandırıcı yakalandı

Antalya'da “İletişim Yoluyla Dolandırıcılık” suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

IHA23 Aralık 2023 Cumartesi 11:26 - Güncelleme:
Kendilerini polis savcı olarak tanıtan 2 dolandırıcı yakalandı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, A.S. isimli şahsın kendilerini polis-savcı olarak tanıtan şüpheli şahıslar tarafından arandığını ve evine gelen bir kişiye 4 milyon 200 bin tl verdiğini söyleyip polise şikayette bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili yaptıkları çalışmalarda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen H.B. yakalanırken üzerinden elde edilen 500 Amerikan doları, 200 Euro ve 6 bin 600 TL'ye el konuldu. Olaya karışan diğer yabancı uyruklu şüpheli N.E.A.'nın olaydan sonra Şanlıurfa'ya gittiği tespit edilmesi üzerine N.E.A. 'da Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek yakalandı. Olayın şüphelileri H.B. ve N.E.A.)haklarında yapılan tahkikatın ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.