Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar 124 bin dolar vurgun yaptı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli şahısların dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaşarak inceleme başlattı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan araştırmada, şüphelilerin telefon ile aradıkları yabancı uyruklu şahıslara "Kimlik bilgilerinin eline geçtiği", "Yabancı Uyruklu şahıslara vatandaşlık tahkikatı ile ilgili problemlerin olduğu, "Kimlik bilgilerinin kullanılarak ülkeye kaçak yollardan uyuşturucu madde ve silah getirildiği" gibi söylemlerle müştekileri korkutarak baskı ile etki altına aldığı ve verdikleri banka hesaplarına yüklü miktarda para gönderilmesini istediği tespit edildi.

Ekipler, 3 kişiyi toplamda 124 bin Amerikan doları ve çok sayıda ziynet eşyaları ile dolandıran yabancı uyruklu M.E. ve M. İ. E.'yi yakaladı. isimli şahıslar görevlilerimizce yakalanmıştır.

Şüpheli şahıslar, haklarında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.