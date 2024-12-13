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Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar enselendi

İstanbul ve Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı.

AA13 Aralık 2024 Cuma 10:13 - Güncelleme:
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar enselendi
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir ilçesinde, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak arayan şüphelinin yönlendirdiği Y.A'nın evine gelen kişilere 2 milyon 500 bin liralık ziynet eşyası vererek dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin yanı sıra saha çalışması yapan ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Zanlılardan M.C'yi Beylikdüzü'nde yakalayan ekipler, Ankara'ya giden Y.E.A. ile Y.K. isimli şüphelileri de İstanbul'a dönüş yolunda araçta gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, 17 bilezik, 6 çeyrek altın, 13 gram altın, üzerinde çeyrek olan altın zincir, kol saati ve 2 yüzük ele geçirildi.

İncelemede altınların Ankara'da yaşayan ve aynı yöntemle dolandırılan Z.K'ya ait olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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