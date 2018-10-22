Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları kişinin ziynet eşyaları ve parasını alan 4 kişi tutuklandı

Polisi arayan 77 yaşındaki A.H, telefonda kendilerini polis ve savcı diye tanıtan kişilerin, 92 bin lirası ile bir miktar ziynet eşyasını aldığını belirtti. A.H. ayrıca zanlıların kendisinden yeniden para istediğini söyledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.H'nin çöp kutusuna bıraktığı poşeti almaya gelen M.G. ile bu kişiyle bağlantısı olduğu öne sürülen T.A, R.E.D. ve İ.R'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.