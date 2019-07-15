Kendimize has bir sistem inşası
- MUSTAFA AKIŞ Avukat
Uzun bir süre “tek adam” söylemiyle sulandırılan hükümet sistemi tartışmaları ortaya çıkan tabloda artık daha detay ve yararlı bir içerikle ilerleyebilir. 15 Temmuz’da ilk kez daha önceki darbelerin aksine farklı bir zihniyetin darbe kalkışmasına şahit olduk. Bu da gösteriyor ki bu sistem bünyesine aldığı her mensubu zamanla seçilmişlere karşı vesayetçi konumuna getiriyor. Bu da tarihsel bilinç, siyasi ve demokrasi birikimimiz ve sosyolojik okumalar ışığında kendimize has bir sistem inşasını zorunlu kılıyor. Kurumların detaylı bir şekilde ele alınması, kültür ve teamüllerinin inşalarının temellerinin atılması için 15 Temmuz fırsatını kaçırmamak gerekmektedir. El yordamı, doğaçlama siyaset ile Türkiye’nin daha fazla ilerleme şansı kalmamıştır.
mustafaakis@me.com
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