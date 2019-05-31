Kendine ‘hâkim’ 

İZMİR Kınık Adliyesi’nde zabıt kâtibi olarak görev yapan G.Ö.(31), 16 aydır birlikte çalıştığı Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi F.T. (27) hakkında kendisine mobbing uyguladığı iddiasıyla şikâyet dilekçesi verdi. Ancak dilekçesinde ‘Dengesiz’, ‘Ruh hastası kadın’, ‘Hâkimim ruh hastası’, şeklinde ifadeler kullanınca ‘sanık’ oldu.

DAVETİYE ÇIKARDI

Başsavcılık da G.Ö. hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Kınık Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi F.T. şikâyetçisi olduğu iddianameyi kabul ederek, davayı açtı. Ardından kendisine 21 Mayıs’a verdiği duruşma günü için davetiye çıkardı. G.Ö.’nün savunmasının alınması için de talimat yazdı. F.T., geçen 21 Mayıs günü görülen ilk duruşmada hem müşteki hem de hakim olarak yer aldı.

HUKUK SKANDALI

G.Ö.’nün avukatı Erdem Karamemiş, davaya aynı zamanda müşteki olan F.T’nin bakacağını duruşmadan bir gün önce öğrenip, itiraz dilekçesi verdiklerini belirterek, “Yedi günlük yasal süre içerisinde, ‘hâkimin yasaklılık sebeplerinden dolayı’ reddi hâkim talebinde bulunduk. Mahkemece iddianamenin kabul edilmesi, ayrıca tensip zaptı hazırlanarak bizzat hâkimin kendisini duruşmaya davet etmesi, başlı başına hukuk skandalıdır” dedi. F.T. reddi hâkim talebini kabul ederek, dosyadan el çekti. Dosyayı, davaya bakacak mahkemeyi tayin etmesi için Bergama Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.