29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8815
  • 6,5615
  • 243.607
  • 90.011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kendine ‘hâkim’ 

Kadın hâkim, şikâyetçisi olduğu davanın iddianamesini kabul edip, kendisine davetiye çıkarttı. Bununla da yetinmeyip, kendi duruşmasını ‘hâkim’ sıfatıyla yönetti. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İZMİR Kınık Adliyesi’nde zabıt kâtibi olarak görev yapan G.Ö.(31), 16 aydır birlikte çalıştığı Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi F.T. (27) hakkında kendisine mobbing uyguladığı iddiasıyla şikâyet dilekçesi verdi. Ancak dilekçesinde ‘Dengesiz’, ‘Ruh hastası kadın’, ‘Hâkimim ruh hastası’, şeklinde ifadeler kullanınca ‘sanık’ oldu. 

DAVETİYE ÇIKARDI

Başsavcılık da G.Ö. hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Kınık Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi F.T. şikâyetçisi olduğu iddianameyi kabul ederek, davayı açtı. Ardından kendisine 21 Mayıs’a verdiği duruşma günü için davetiye çıkardı. G.Ö.’nün savunmasının alınması için de talimat yazdı. F.T., geçen 21 Mayıs günü görülen ilk duruşmada hem müşteki hem de hakim olarak yer aldı. 

HUKUK SKANDALI

G.Ö.’nün avukatı Erdem Karamemiş, davaya aynı zamanda müşteki olan F.T’nin bakacağını duruşmadan bir gün önce öğrenip, itiraz dilekçesi verdiklerini belirterek, “Yedi günlük yasal süre içerisinde, ‘hâkimin yasaklılık sebeplerinden dolayı’ reddi hâkim talebinde bulunduk. Mahkemece iddianamenin kabul edilmesi, ayrıca tensip zaptı hazırlanarak bizzat hâkimin kendisini duruşmaya davet etmesi, başlı başına hukuk skandalıdır” dedi. F.T. reddi hâkim talebini kabul ederek, dosyadan el çekti. Dosyayı, davaya bakacak mahkemeyi tayin etmesi için Bergama Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. 

L-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, IKYB Başkanı Barzani'yi tebrik etti

Başkan Erdoğan, IKYB Başkanı Barzani'yi tebrik etti

Kerkük'te iftar sonrası patlama

Kerkük'te iftar sonrası patlama

Sivas'ta aşırı yağış sonrası sitenin istinat duvarı çöktü

Sivas'ta aşırı yağış sonrası sitenin istinat duvarı çöktü

Binali Yıldırım, iftarda gazetecilerle buluştu

Binali Yıldırım, iftarda gazetecilerle buluştu

'Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme dönemidir'

'Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme dönemidir'

FARC'ın sembol ismi Santrich serbest

FARC'ın sembol ismi Santrich serbest

Başkan Erdoğan Putin ile Japonya'daki G-20 zirvesinde bir araya gelecek

Başkan Erdoğan Putin ile Japonya'daki G-20 zirvesinde bir araya gelecek

L-UMTAS, tam isabetle vurdu

L-UMTAS, tam isabetle vurdu
 

POPÜLER HABERLER

Patrondan çalışanlarına “ayağa kalkmadın” dayağı

Patrondan çalışanlarına “ayağa kalkmadın” dayağı

İstanbul'un fethine görkemli kutlama

İstanbul'un fethine görkemli kutlama

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Nefes kesen o anlar

Nefes kesen o anlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA