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Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

İstanbul Bağcılar'da kendini polis olarak tanıtıp gasp yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

AA18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:29 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:29
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Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pakistan uyruklu Muhammed A. (18) ve Muhammed N'nin (22) kendini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından cep telefonu ve 500 lirasının gasp edilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından şüphelinin girdiği ikameti belirleyen polis, içerideki Pakistan uyruklu 14 kişinin de aynı zanlı, zanlılarca eve zorla girilerek cep telefonlarının gasp edildiğini tespit etti.

Esenler'de metruk bir binada oldukları anlaşılan 1'i Afganistan 5'i Pakistan uyruklu 6 zanlı yakalanırken, gözaltına alınan şüphelilerden Pakistan uyruklu Bilal K. (18) gasp edilen kişilerce teşhis edildi.

Adreste yakalanan yabancı uyruklu 5 kişi ise Bilal K tarafından "ucuz telefon var" diyerek çağrıldıklarını ve 900 lira karşılığında 4 telefon satın aldıklarını savundu.

Bilal K. tutuklanırken diğer 5 şüpheli hakkında sınır dışı edilme işlemleri başlatıldı.

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