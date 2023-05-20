Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde büyük bir demokrasi şöleni yaşarken terör destekli 7'li koalisyonun seçim gecesi yaptığı açıklamalar bu şölene gölge düşürmeye çalıştı. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilirse Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atayacağını söylediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında pazar akşamı söylediği ifadelerle çelişti.

MANİPÜLASYONA SOYUNMUŞTU

Seçimlerin ardından oy sayımı sürerken, seçim sonuçları üzerinden manipülasyona soyunan İmamoğlu, kameralar karşısına geçip Kılıçdaroğlu'nu daha oy sayımının ilk saatlerinde 'yeni cumhurbaşkanı' ilan etmişti.

İHTİMALLER ÜZERİNDEN 'CUMHURBAŞKANI' İLAN ETTİ

Fondaş FOX TV'de katıldığı yayında konuşan İmamoğlu seçim gecesi kullandığı ifadeleri unutarak bir itirafta bulundu. İhtimaller üzerinden kazandıklarını açıklayan İmamoğlu, "Ben üzgünüm daha iyisini bekliyorduk. Bu ilk turda alırız demek değil. Tabi ki iddiamız vardı ama kesin alırız noktasında değildik. Alma ihtimalimizi görüyorduk." şeklinde konuştu.