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Kendisine ait traktörün tekerinin altında kalan 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Sakarya'da kendisine ait traktörün tekerinin altında kalan Hüseyin Gider (72), yaşamını yitirdi. Traktörün altında nasıl kaldığı henüz tespit edilemeyen Gider'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA16 Mart 2021 Salı 15:27 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 15:27
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Kaza, öğle saatlerinde Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Hasanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında duran traktörün sol arka tekerinin altında bir kişinin olduğunu görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar, ekipler gelmeden önce iş makinesiyle traktörü kaldırarak yaşlı adamı çıkardı. Yaralı, gelen ambulansla kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin olay yerine yaklaşık 100 metre mesafedeki bir evde yaşayan Hüseyin Gider, traktörün de kendisini ait olduğu tesipt edildi. Cumhuriyet savcılığı, traktörün altında nasıl kaldığını gören olmadığı için Gider'in ölümünü şüpheli buldu. Hüseyin Gider'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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