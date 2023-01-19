Kendisine çarpıp kaçan aracın parçalarını delil olması için evine götürdü

Kökez Mahallesi'nde pazar alışverişinden dönen Ramazan Daldal (61), önceki gün Burmahancı Caddesi'nden yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Daldal, bu sırada kazayı duyarak gelen oğlunun da yardımıyla kendisine çarpan araçtan yola düşen ayna ve parçalarını toplayarak yanına aldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Daldal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Daldal, gazetecilere, yolda yağmur nedeniyle oluşan su birikintisinden geçmeye çalışırken gri renkli bir aracın ayna kısmının kendisine çarptığını söyledi.

Sürücünün kazayı fark etmesine rağmen kaçtığını belirten Daldal, "Ben bağırınca sürücü arabanın kornasına bastı, dörtlüyü yaktı, daha da hızlandı. Kazadan sonra çevredeki vatandaşlar koştu, oğlumu aradım. Hastaneye götürdüler, sağ kolumda ve kürek kemiğimde çıkık ve yırtık olduğu tespit edildi. Yüzümde de yaralar var. Vücudumda 7 platin vardı, Allah'tan onlara zarar gelmedi." diye konuştu.

Daldal, kendisine çarpan aracın kırılan aynasını ve diğer parçalarını toplayarak evine getirdiğini anlatarak, kaçan sürücünün yakalanması için polis merkezine gidip şikayetçi olacağını ve delil olarak parçaları teslim edeceğini ifade etti.

Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Daldal'a çarpan aracın yoluna devam ettiği yer alıyor.