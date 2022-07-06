İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2022 Çarşamba / 7 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2334
  • EURO
    17,5825
  • ALTIN
    977.199
  • BIST100
    2384.78
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kendisine dava açan kadınla avukatını öldürdü
Güncel

Kendisine dava açan kadınla avukatını öldürdü

Bakırköy'de bir avukatı çalıştığı büroda öldürdükten sonra Büyükçekmece'de de bir kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

AA6 Temmuz 2022 Çarşamba 16:28 - Güncelleme:
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Karlıktepe Mahallesi'ndeki hukuk bürosunda çalışan bir avukat, öğle yemeğinden döndüğü sırada bürodaki meslektaşı Servet Bakırtaş'ı yerde kanlar içinde gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bakırtaş'ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, olaydan kısa süre sonra Büyükçekmece'de Spotçular Çarşısı'nda Ö.T. isimli kadının öldürüldüğü ihbarını aldı.

İki olayın failinin de Abdullah T. olduğunu tespit eden polis ekiplerince yapılan araştırmada şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

Öte yandan, Bakırköy'deki olay yerine gelen ve gözyaşlarına hakim olamayan Servet Bakırtaş'ın kızı, babasının 2 gün önce kavga ettiği bir müvekkili tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.