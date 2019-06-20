Kendisini doktor yapan ‘el’i kurtardı

Eskişehir’de yaşayan 60 yaşındaki 3 çocuk babası Hüseyin Savran, ocak ayında araba tamir ederken sol elini kaportaya sıkıştırdı. Kaldırıldığı hastanede doktorlar parmağın kesilmesine karar verdi.

EN MUTLU GÜNÜM

Bu duruma çok üzülen baba Savran, İzmir’de bulunan Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan oğlu Opr. Dr. Ahmet Savran’ı aradı. Babasının kopan parmağını kurtarmak için İzmir’e getirten Opr. Dr. Ahmet Savran, 3 saat süren başarılı bir ameliyatla babasının parmağını kurtarmayı başardı. Tıp fakültesinde okurken babasının çok fedakarlıklar yaptığını belirten Opr. Dr. Savran, “Babam okumam için yıllarca çöpten kağıt topladı. O parmaklar beni okuttu. Benim de babama yardımcı olacağım an buydu. Yaptığım başarılı ameliyat sayesinde babamın parmağını kurtarmış oldum. Eğer başarılı olamasaydım babam hayatına 9 parmağını kullanarak devam edecekti, ben de hayatım boyunca vicdan azabı çekecektim” dedi. Ameliyat boyunca ağlamamak için kendini zor tuttuğunu dile getiren Opr. Dr. Savran, “Hayatımın en büyük riskini aldım. Ameliyatın ardından yaptığım kontrollerde babamın parmağında yeniden dolaşımın olduğunu fark ettiğim gün hayatımın en mutlu günüydü. Tedavileri devam ediyor. Babam artık parmağını kullanmaya başladı.

Bu da beni hem bir evlat hem de doktor olarak çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu. Oğlunun, verdiği emekleri hiçbir zaman boşa çıkarmadığını anlatan baba Savran, “Evladım benim parmağımı kesilmekten kurtardı. Artık parmağımı her kullandığımda aklıma oğlum geliyor. İyi ki evladım doktor olmuş” ifadelerini kullandı.