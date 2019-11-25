18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7443
  • 6,3311
  • 269.83
  • 106412
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kendisini ihbar eden genç kızı üzerine benzin döküp yakan cani yakalandı

Şanlıurfa’da bir genç kızın cep telefonunu gasp eden ve kendisini polise ihbar eden genç kızı üzerine benzin döküp yakan şahıs saklandığı evde yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 16 yaşındaki Çiğdem Ç.’nin cep telefonunu kapkaç yaparak gasp eden, daha sonra ise kendisini polise ihbar ettiği için genç kızı üzerine benzin döküp yakan Ahmet M., polis tarafından yakalandı. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki birçok adrese operasyon düzenledi. Şahıs, Karaköprü ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kızın vücudunun çeşitleri yerlerinde yanıklar olduğu öğrenildi.

ABD uçak gemisi Körfez´de İran´a meydan okuyor! Peki İran atağa geçer mi?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Adalet Bakanı Gül: Tedbirleri almak kararlılığındayız

Adalet Bakanı Gül: Tedbirleri almak kararlılığındayız

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Yeni dönem: Sürpriz olmayacak

Yeni dönem: Sürpriz olmayacak

Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı

'Marmaray'da ücret iadesi almayı unutmayın' uyarısı

'Marmaray'da ücret iadesi almayı unutmayın' uyarısı

Aç kalınca mahalleye indiler... Böyle görüntülendiler

Aç kalınca mahalleye indiler... Böyle görüntülendiler

Heyecanla bekleniyordu! VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı!

Heyecanla bekleniyordu! VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı!

5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon mite yaşıyor

5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon mite yaşıyor
 

POPÜLER HABERLER

Öğretmeni Başkan Erdoğan´ı anlattı: Onun gibi talebe azdı

Öğretmeni Başkan Erdoğan´ı anlattı: Onun gibi talebe azdı

Aç kalınca mahalleye indiler... Böyle görüntülendiler

Aç kalınca mahalleye indiler... Böyle görüntülendiler

İzmir'de yangın...

İzmir'de yangın...

LGS 2020 Kasım ayı örnek soruları yayınlandı!

LGS 2020 Kasım ayı örnek soruları yayınlandı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA