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Güncel

Kendilerini polis olarak tanıtan iki dolandırıcı yakalandı

Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA27 Mart 2020 Cuma 17:24 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 17:24
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde kentte telefonda dolandırıcılık şikayetlerinin artması üzerine özel bir ekip oluşturuldu.

Kent merkezinde yaşayan 80 yaşındaki Z.Y'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Şüpheli, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankadaki paranızı sahte belgelerle çekecekler, şahısları takip ediyoruz." dediği yaşlı kadından, bankada bulunan 500 bin lirasını çekerek evinin kapısının önündeki çöp bidonunun altına bırakmasını istedi.

Şüphelilerden Ömer A, içi kağıt parçaları ile doldurulan poşeti aldığı sırada polis ekiplerince suçüstü, gözcülük yapan Hüseyin A. da olay yeri yakınlarında yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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