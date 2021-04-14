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  • Kendisini polis olarak tanıtarak 70 yaşındaki kişinin para ve altınlarını dolandıran zanlı gözaltına alındı
Güncel

Kendisini polis olarak tanıtarak 70 yaşındaki kişinin para ve altınlarını dolandıran zanlı gözaltına alındı

Denizli'de kendisini polis olarak tanıtarak 70 yaşındaki kişinin para ve altınlarını dolandıran şüpheli gözaltına alındı.

AA14 Nisan 2021 Çarşamba 16:17 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 16:17
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Alınan bilgiye göre, şüpheli İ.Ç. (58), Çal'da ikamet eden N.C'yi telefonla arayıp, oğlunun FETÖ şüphesiyle yakalandığını, evdeki altın ve paranın kontrol edilmesi için adrese gelmesi gerektiğini söyledi.

N.C. bir süre sonra eve gelen polis zannettiği şüpheliye yaklaşık 30 bin lira, 5 Cumhuriyet altını ve 2 altın bileziği teslim etti.

Şüphelinin ayrılmasının ardından dolandırıldığını anlayan N.C, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli İ.Ç. (58) ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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