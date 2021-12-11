Kendisini polis olarak tanıtıp 3 milyon lira dolandıran şahıs tutuklandı

AA 11 Aralık 2021 Cumartesi 00:52 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 02:45

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suçüstü yakaladığı Halil İbrahim A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusundan sonra çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan H.G'yi (76) telefonla arayan Halil İbrahim A, kendisini polis olarak tanıtıp Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kimlik bilgilerini ele geçirdiğini ve yardımcı olmak istediklerini söyleyerek 3 ay boyunca yaşlı kadından toplam 3 milyon lira almış, yeniden para almaya geldiği sırada Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalanmıştı.