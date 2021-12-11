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Güncel

Kendisini polis olarak tanıttı, 3 milyon lira dolandırdı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisini polis olarak tanıttığı yaşlı kadının 3 milyon lirasını dolandıran şüpheli tutuklandı.

AA11 Aralık 2021 Cumartesi 00:52 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 00:52
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suçüstü yakaladığı Halil İbrahim A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusundan sonra çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan H.G'yi (76) telefonla arayan Halil İbrahim A, kendisini polis olarak tanıtıp Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kimlik bilgilerini ele geçirdiğini ve yardımcı olmak istediklerini söyleyerek 3 ay boyunca yaşlı kadından toplam 3 milyon lira almış, yeniden para almaya geldiği sırada Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalanmıştı.

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