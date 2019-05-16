Kene ısırması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Kene ısırması sonucu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta yaşanan Ayd Esved (20) ve Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde ikamet eden Şaban Büyükünlü (28) dört gün önce kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Her iki hasta geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Esved Sivas’ta Büyükünlü ile Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Hisarbey köyünde toprağa verildi.
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