12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'Kenevir üretimi ile ülke ekonomisi güçlenecek'

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kozmetik, ilaç, kağıt ve iplik gibi pek çok alanda kullanılan kenevirin üretimi ile ülke ekonomisinin güçleneceğini belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir üretimine ilişkin açıklamalarının ardından, geniş kullanım alanı bulunan kenevirin üretimine ilişkin tarımsal politikaların yeniden şekillendirilmeye başlandığını söyledi.

Kenevir üretimine önem verdiklerini ifade eden Bilgin, Kırklareli'nde de yaklaşık 3 ile 3,5 milyon kök arasında kendiliğinden yetişen Hint keneviri bulunduğunu, bu keneviri de ekonomiye kazandırmak istediklerini belirtti.

Kendiliğinden yetişen kenevirlerin şu anda belirli aralıklarda sökülüp imha amacıyla yakıldığına değinen Bilgin, şunları kaydetti:

"Bunların ekonomiye kazandırılması çok önemlidir. Biz bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerimiz ile görüşmelerde bulunduk. İlimizdeki bu kenevirlerin ekonomiye kazandırılması konusunda ortak bir çalışma yürüteceğiz. Kırklareli'ni de kenevir ekim sahası içerisine aldıracağız, var olan yani kendiliğinden yetişen kenevirleri değerlendireceğiz. Vatandaşımızın talep etmeleri halinde ise kendi arazilerine devlet kontrolü altında kenevir ekimi yapılacak. Hem vatandaşımızın kalkınmasına hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Ülkemiz de bu anlamda dış açık oluşturmadan kendine yeterli bir hale getirilmiş olacak. Bu konuda çalışmalar devam ediyor."

Kenevir üretimine ilişkin eylem planı çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Bilgin, bu plana göre hazırlanacaklarını söyledi.

Kenevir ekiminin tüm Türkiye'de yaygınlaşması gerektiğini belirten Bilgin, "Kenevir kozmetikten ilaç sanayisine, kağıttan iplik sanayisine kadar her alanda kullanılıyor. Kenevir ekonomiye faydası olan bir bitki. Eskiden Karadeniz bölgesinde üretiliyordu, şu anda da bu yapılabilir. Kenevir üretimi ile ülke ekonomisi güçlenecek. Şu anda Hint keneviri ekimi yasak ve biz de bununla mücadele ediyoruz. Ancak yasalaşması halinde, düzenli bir ekim yapacağız. Bu aşamada eylem planı önemli. Biz bu konudaki tüm çalışmalarımızı ve tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu. 

Başkan Erdoğan, ABD´li senatör Graham´ı kabul etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu: Oy kullanmalarının önündeki engel kaldırıldı

Bakan Soylu: Oy kullanmalarının önündeki engel kaldırıldı

Terörist cenazesine katıldı: Görevinden uzaklaştırıldı

Terörist cenazesine katıldı: Görevinden uzaklaştırıldı

Kolombiya, Küba'dan teröristlerin tutuklamasını istedi

Kolombiya, Küba'dan teröristlerin tutuklamasını istedi

"ABD'nin Suriye'den çekilmesi için meşru nedenler var"

'ABD'nin Suriye'den çekilmesi için meşru nedenler var'

Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz Gazisi’ne büyük jest

Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz Gazisi’ne büyük jest

ABD istihbaratına 'Cemal Kaşıkçı' çağrısı

ABD istihbaratına 'Cemal Kaşıkçı' çağrısı

Dev iş birliği: 48 anlaşma imzalandı

Dev iş birliği: 48 anlaşma imzalandı

Türkiye’ye ilaç göndermiyorlar

Türkiye’ye ilaç göndermiyorlar
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan´da 'Kayseri Muhacir Kampı' kurdu

Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan´da 'Kayseri Muhacir Kampı' kurdu

Türkiye Suriye'de, Amerikan askerleri ve Rus askeriyle karşı karşıya getirilmek istendi

Türkiye Suriye'de, Amerikan askerleri ve Rus askeriyle karşı karşıya getirilmek istendi

Batman Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Batman Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Mourinho'dan Galatasaray ve Drogba itirafları!

Mourinho'dan Galatasaray ve Drogba itirafları!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA