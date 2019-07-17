‘’Kentin kronik sorunlarını çözmedi, şatoya çıktı’’

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ilk yüz günlük değerlendirmesini yaptı. Başkan Sürekli’ye Ak Parti İzmir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanı Hamit Nişancı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili de katıldı. Konuşmasına 15 Temmuz hain darbe girişimine değinip başlayan Kerem Ali Sürekli, bunun bir milat olduğunu, milletin hainlere karşı destan yazdığını söyledi.

İZMİR'İN SU SORUNUNU AK PARTİ ÇÖZDÜ

Tunç Soyer'in Büyükşehir Belediye başkanlığında 100 gününü doldurduğunu söyleyen Kerem Ali Sürekli, "Bizlerde bu dönemlerde belli aralıklarla büyükşehir belediyesinin, başkanının icraatlarını, işlemlerini, söylemlerini değerlendireceğiz. Bu süreci de burada başlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, İzmir gündeme geldiğinde vurguladığı iki konu vardır. Bunlar su ve koku. Bizlere 'bunları anlatın' diyor. 'Suyu İzmir'e biz getirdik' diyor. Bu da tartışmalara neden oluyor. Ancak bu çok doğru bir tespit. Yıl 2007, İzmir'de kuraklık vardı. Arsenikli su tartışmalarının başladığı dönemi yaşıyoruz. İzmir'in mevcut kaynaklarının yetersiz olduğu tartışılıyordu. Bunun üzerine harekete geçildi. DSİ Gördes Barajı'nı yapmaya karar verdi. İzmir'in tükenen suyuna çare bulmak üzere. 2010 yılında Gördes Barajı bitti. Bu baraj yapıldıktan sonra İzmir'in kuzeyindeki su kaynaklarına takviye etmek için sağlıklı su içirmek için. Arsenikli suyun olduğu Akyazı ve Göksu kuyularından çıkan suyun arıtıldığı bölgeye Gördes Barajı'ndaki su verildi ve su sağlıklı hale getirildi. Şu anda DSİ kanadında her şey bitti. Büyükşehir belediyesi de irsale hattını bitirdi, test aşamaları bitti. Artık İzmir'in su sıkıntısı hiçbir zaman olmayacak. İzmir'in su sorununu hükümetimiz çözmüştür" dedi.

KOKU KABUSU DEVAM EDİYOR

İzmir'in ikinci önemli konusunun da koku olduğunu vurgulayan Sürekli, "İzmir'de koku problemi var. Biz şehrimizin bu şekilde anılmasını istemiyoruz. Kışın aşırı yağmur yağdığı zaman kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin aynı yerde olmasından dolayı körfeze de kanalizasyon verilmesi sebebiyle, İzmir'de koku problemi vardır. İzmir'de yazın kuruyan derelerden dolayı koku problemi vardır. Büyük kanal projesinin 4'üncü fazının yapılmamasından dolayı koku problemi vardır. İlk 100 günde bununla ilgili tek şey de duymadık. İzmir'i koku probleminden kurtarın. İzmir Büyükşehir belediyesi ne yapıyor? Koku kabusu devam ediyor. Tatile rağmen ana artellerde, ana caddelerde trafik çilesini yaşamaya devam ediyor. Bu konularda 100 günde sayın başkanını değerlendirmesini duymadık. Sadece şunu duyduk. 100 gün bin 100 gün gibi geçti. Ama İzmir'e bir şey yapmadı ki" dedi.

SEFERİHİSAR'DA 10 YIL AŞKLA BÖCEKLE GEÇTİ, İZMİR'DE İLK 100 GÜNDE BÖYLE GEÇTİ

Tunç Soyer'i Seferihisar belediye başkanlığı döneminde olduğu gibi yeni görevinde de yakından izlediklerini vurgulayan Kerem Ali Sürekli, "Hemşirelerimiz bize yerel anlamda muhalefet görevi verdi. Biz eğriyi de doğruyu da söyleyecek anlayışa sahibiz. Büyükşehir belediyesinin, sayın Soyer'in icraatlarına baktığımızda, Seferihir'da yaptığı gibi çiçek, böcek, aşk böyle geçti hamdolsun. Seferihisar'da 10 yılı böyle geçti. İzmir'de de 100 gün böyle geçti. Aşka saygımız elbette sonsuz. Bizlerde yaşadığımız şehre aşığız. Ancak verdiği mesajlarla, kentimizin bağını kuramadık’’ dedi.

BAŞKANLIK ŞOVLARINI BIRAKMASI GEREKİYOR

Soyer’in Seferihisar’daki başkanlık şovlarını bırakması gerektiğini belirten AK Parti İl Başkanı Kerem Ali sürekli, ‘’ Hemşirelerimiz bize yerel anlamda muhalefet görevi verdi. Biz eğriyi de doğruyu da söyleyecek anlayışa sahibiz. Büyükşehir belediyesinin, sayın Soyer'in icraatlarına baktığımızda, Seferihisar'da yaptığı gibi çiçek, böcek, aşk böyle geçti hamdolsun. Seferihisar'da 10 yılı böyle geçti. İzmir'de de 100 gün böyle geçti. Aşka saygımız elbette sonsuz. Bizlerde yaşadığımız şehre aşığız. Ancak verdiği mesajlarla, kentimizin bağını kuramadık’’ dedi.

ŞEHRİN KRONİK SORUNLARI ÇÖZÜLMEDİ KENDİSİ ŞATOYA

Tunç Soyer'in başkanlık konutu olarak Karataş'ta şato olarak bilinen binayı kullanmasını da eleştiren Sürekli, "Bugüne kadar seçilmiş hiçbir İzmir büyükşehir belediye başkanı öyle bir konutta yaşamadı. Sayını Soyer, zamanında yaşıyoruz. Sayın Soyer bununla kendisini çürütmüştür. Seçimden önce 'İzmir'i anfi tiyatroya benzetiyoruz. İzmir'deki pastadan arka sıradakiler pay alamıyor' diyordu. Ama gitti kendisi şato olarak bilinen yeri kendisine konut olarak tahsis etti. Aşk, bisiklet, fayton, şato Kültürpark, üretici pazarları derken 100 günü geride bıraktı. Altyapı sorunları, yol, trafik gibi temel sorunlarla, çöp dağları ile boğuşuyoruz. Bu durumda halkın ve kentin temel ihtiyaçları ile ilgili yarım kalan yatırımların eksikliklerini tamamlamak, yeni projeler üretmek varken şovlarla kabul görmeye çalıştığını söylemek zorundayız. İlk yüz günde yapacağım dediği, İzmir’in trafiğini çözmek adına bir proje duydunuz mu? Ben duymadım. Siz basın mensupları duyduysanız bana söyleyin. Bunları duymak istiyorum. Seferihisar’daki şovları artık bırakalım. 10 yıl orada geçti. İzmir’in kronik sorunlarına çözüm bulalım’’ dedi.

SAKİN KENT, ÇARPIK KENT OLDU

Perşembe’nin gelişinin Çarşamba’dan belli olduğunu dile getiren Sürekli, ‘’Tunç Soyer’in Seferihisar deneyimini de yakından gördük. Satışa çıkardığı dev turizm alanlar, 2 dönem yaptığı başkanlık döneminde 178 kez yaptığı amaçsız yurtdışı gezileri, 2 dönemdir lavanta ekip ürün toplamadan bir haber hizmet anlayışı. Akarca koyundan akan atık suları, dereleri, 20 milyon borçla aldığı belediyeyi bugün 150 milyon borcu ile ‘sakin kent’ oldu ‘çarpık kent’. Allah Seferihisarlıları yardım etsin’’ dedi. Tunç Soyer’in yoğurt yiğişini bildiklerini, sonuç odaksız, tartışmalı işlerin reklamla şişirildiğini belirten Sürekli, ‘’Şimdi aynısının İzmir’e, 5 yıl başına gelmesinden endişeliyiz’’ dedi. İzmirli yüzde 10 su indirim aldatmacası ile kandırılıyor Olumlu icratinin suya yaptığı indirim olduğunu ancak bunda da İzmir halkının kandırıldığını, indirimin söyledikleri gibi yüzde 10 değil de yüzde 3 olduğunu ifade eden İl Başkanı Kerim Ali Sürekli, ‘’Yapılan yüzde 10 indirim değil, içi boş, gerçek dışı bir indirimdir. Suda yüzde 3 indirim olmuştur. Su faturasını incelediğinizde, su bedeli, atık su bedeli, katı arık bertaraf bedeli var. Büyükşehir Beldiyesi indirime sadece su bedelinde indirme gidiyor. Diğer kalemlerde bir indirim yok. Topladığınız da suda yüzde 10 indirim değil yüzde 3 indirim oluyor. Kalem aldatmacısıyla İzmirli kandırılıyor. İndirim yaptılar ama yeterli değil. Bizim önergelerimiz kabul görmedi’’ dedi.

MUHTARLARIN ULAŞIMINI AK PARTİ ÖNERGE VERDİ

Muhtarlara indirimli ulaşımı AK Parti grubunun meclise verildiğini ve mecliste geçtiğini belirten Sürekli, ‘’1294 İzmirli muhtarımız mesai saatleri içerisinde, ulaşımda ücretsiz olarak faydalanacak. Bunun önergesi de AK Parti grubu tarafından verilmiş ve meclisten onaylanarak çıkmıştır. Yapıcı muhalefet katkımızı her zaman veriyoruz’’ dedi. Sabah ve akşam saatlerinde indirim konusuna değinen Sürekli, ‘’Bu konuda da AK Parti grubunun önergeleri oldu. Önergelerimiz kabul edilmedi. Sabah önergemiz kabul edildi. Akşam saatlerindeki önergemiz kabul edilmedi. Bizim belirttiğimiz saatler kabul görseydi daha faydalı olurdu. Şimdi sabah 05.30-07.00 arası- akşam 19.00-20.00 arası indirimli uygulama var’’ dedi.

İZMİR'İN ÇIKARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İzmir’in çıkarına olacak her işte taşın altına koyacaklarını belirten Başkan Sürekli, ‘’Biz izlemeye devam edeceğiz. Ayakları yere basan gerçekten İzmir'in ihtiyacı olan her ite varız. Ankara’ya gitme ve icraatleri takip etmesi gündemde. Grup Başkan Vekilimiz çalışıyor. İl Başkanlığımızın koordinesinde Ankara programı yaparız. Talepler somut hale gelince Ankara ile ilgili elimizden gelen yardımı yaparız’’

İLÇE BAŞKANLARI KENDİ BELEDİYELERİNİ DEĞERLENDİRECEK

Açıklamalarından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kerem Ali Sürekli, partisinin ilçe başkanlarının da muhalefette oldukları belediyelerin icraatlarını ayrı ayrı basın toplantılarıyla değerlendireceklerini söyledi. İzmir Şehir Hastanesi'nin, bir yıl 2 ay sonra açılacağının müjdesini de veren Kerem Ali Sürekli, bazı hastanelerin kapatılacağı eleştirileriyle ilgili olarak ise "Bazı söylemler var. Bazı hastaneler kapatılacak diye. Şehir Hastanesi açıldığı zaman bazı lokal hastanelerin kapatılması söz konusu olabilir ama bunları İzmirlilerle birlikte konuşacağız karar vereceğiz. Bakanlığa öneri olarak götüreceğiz. 2024 yılına yönelik hazırladığımız projeleri de şimdiden İzmirlilere soracağız, onlarla birlikte hazırlayacağız. Bu süreçte halkımızın, şehrimize yapacağımız yatırımların karar mekanizmasının içerisine alınmasını sağlayacağız. İçimizde yakaladığımız bu sinerji İzmir'e de yansıyacak ve hızla yol olacağız" dedi. Büyükşehir belediyesinin borçlanma yetkisi almasına yönelik soru üzerine de Kerem Ali Sürekli, "Tunç Soyer, Seferihisar'ı 20 Milyon TL borçla aldı, 150 Milyon TL ile bitirdi. Maaşlar ödenemedi. İzmir için endişeleniyoru z, kredi nereye kullanılacak hakikaten endişeliyiz" dedi.