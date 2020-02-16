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Kent merkezindeki tonlarca kar kent dışına çıkartıldı

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Hakkari'de, kar boşaltılacak noktaların daralması nedeniyle tonlarca kar kent dışına çıkartılıyor.

IHA16 Şubat 2020 Pazar09:31 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 09:31

Karla mücadele çalışmalarını sürdüren Hakkari Belediyesi, toplanan kar yığınlarını kent dışına çıkartıyor. 14 iş makinası ve 30 personelin yer aldığı karla mücadele çalışmalarına esnaflarda işyerlerinin önünü temizleyerek destek verdi. Bazı noktalar ile kent dışındaki alanların kar dağları ile dolup taşması üzerine alan bulmakta zorlanan ekipleri, kar tünellerinin içine girerek alan genişletmesi yaptı.

Karla mücadele çalışmalarında memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise, “İlimizde son yılların en büyük karı yağdı. Ekipler kar boşaltacak alan bulmakta zorlanıyor. Allah devletimizden razı olsun” dedi.

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