İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0751
  • EURO
    6,5608
  • ALTIN
    314.007
  • BIST100
    118877
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kentin ortasında pompalı tüfekle dehşet kamerada
Güncel

Kentin ortasında pompalı tüfekle dehşet kamerada

Uşak'ta elinde pompalı tüfekle duvarın arkasında pusuya yatarak bekleyen bir şahsın, evine girmek üzere olan başka bir kişiye saçmalar yağdırdığı anlar güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

IHA19 Şubat 2020 Çarşamba15:08 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 15:08

Edinilen bilgilere göre ismi henüz belirlenemeyen bir zanlı, iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu Abdil E.’nin (31) evinin bulunduğu yere gitti. Burada duvarın arkasında pusuya yatan şahıs, evine girmek üzere olan Abdil E.’ye pompalı tüfekle üst üste saçma yağdırdı. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Sesleri duyan vatandaşlar polis ve 112 acil sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan ve ağır yaralandığı belirlenen Abdil E. tedavisi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vücuduna 20 saçma isabet ettiği öğrenilen Abdil E.’nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olayın ardından bölgede inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yakaladıkları şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İmamoğlu, Başkan Erdoğan'ın iş imkanı sağladığı görme engelli işçiyi işten çıkardı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu
BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu

BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu

O ismi açık açık hedef gösterdi
O ismi açık açık hedef gösterdi

O ismi açık açık hedef gösterdi

Hareketlilik uydu fotoğraflarına yansıdı
Hareketlilik uydu fotoğraflarına yansıdı

Hareketlilik uydu fotoğraflarına yansıdı

Libya'da sıcak gelişme: Ateşkes görüşmeleri askıya alındı
Libya'da sıcak gelişme: Ateşkes görüşmeleri askıya alındı

Libya'da sıcak gelişme: Ateşkes görüşmeleri askıya alındı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.