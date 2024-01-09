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Kentlerde ''Türkiye Yüzyılı Hizmet Belediyeciliği'' heyecanı

26 ilde AK Parti adaylarının açıklanmasıyla kentleri 'Türkiye Yüzyılı Hizmet Belediyeciliği' heyecanı sardı. Adaylar, 'Gerçek belediyecilik hasreti çeken şehirlerde fetret devri kapanacak.' dedi.

Sabah9 Ocak 2024 Salı 07:48 - Güncelleme:
Kentlerde ''Türkiye Yüzyılı Hizmet Belediyeciliği'' heyecanı
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Seçimlere "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" parolasıyla hazırlanan AK Parti'nin açıkladığı 26 aday, ilk güden sahaya indi. Şimdiye kadar çalışmalarıyla takdir kazanan adaylar, projeleriyle halkın karşısına çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı ile yerel seçim startını verdi. Erdoğan'ın açıkladığı 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin AK Parti adayları, şimdiye kadar yaptıkları çalışmalarda vatandaşların takdirini kazanan isimlerden oluştu. 31 Mart seçimleri için "'Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" parolasıyla yola çıkan AK Parti, adaylarını kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledi.

HEPSİ BAŞARILI İSİMLER

Sabah'ın haberine göre, Halkta karşılığı olan, icraatları ile ön plana çıkıp başarılı bulunan belediye başkanlarıyla yola devam kararın alınırken, adayların laf değil proje üreten, bahane değil çözüm peşinde koşan isimler olması da tercih sebebi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği aday profiline göre belirlenen adaylar tam zamanlı ve kendisini belediyeye adamış, şehrini ve insanlarını, layık olduğu hizmetlere kavuşturacak isimlerden oluştu. İlk günden seçim çalışmaları için sahaya inen adaylar, proje ve hizmetleriyle seçmenin karşısına çıkmaya başladı.

GÖZLER 15 OCAK'TA

Bu arada gözler beyanname ve tüm adayların açıklanacağı 15 Ocak'a çevrildi. Beyanname ve adaylar Ankara'da büyük bir şölen havasında kamuoyu ile paylaşılacak.

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