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Kentsel dönüşüm vurgusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adeta bir milli güvenlik meselesidir

İstanbul'da Büyük Dönüşüm; Güngören'de Bin 930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul gibi, adı her anıldığında gözlerin ışıldadığı bu şehri korumak, kollamak, geleceğe güvenle taşımak hepimizin en büyük vazifesidir. İstanbul'u depreme karşı dirençli hale getirmeliyiz. Kentsel dönüşüm, bizim için tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir' dedi.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 17:01 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Büyük Dönüşüm; Güngören'de Bin 930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Toplam 3 bin 650 m² alana sahip İlçe Emniyet Müdürlüğü binamızı nizamiyesiyle birlikte bugün resmen hizmete alıyoruz.

Güngören'deki yavrularımızın nitelikli bir eğitim alacağı Ay Yıldız İlköğretim Okulumuzla önemli bir ihtiyacı gideriyoruz

2027'nin yaz aylarında 1.845'i konut, 85'i iş yeri olmak üzere toplam 1.930 bağımsız bölümün teslimini yapmış olacağız

Unutmayın, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız; hep birlikte güçlü olacağız. Söz uçar, eser kalır.

Dirençli İstanbul hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Toplam 7 milyar 324 milyon liralık proje değerine sahip bu yatırımlar İstanbul'a olan sevdamızı gösteriyor

İnsan odaklı, çevreye duyarlı, planlı, programlı, modern ve güvenli şehirler; şehircilik anlayışımızın hareket noktasını teşkil ediyor. Ne yapıyorsak bu düşünceyle yapıyoruz.

Yeni yatırımlarımızın temellerini atıyoruz. 35 bin 655 metrekareyi kaplayan Millet Bahçemiz, maşallah göz dolduruyor.

İstanbul gibi, adı her anıldığında gözlerin ışıldadığı bu şehri korumak, kollamak, geleceğe güvenle taşımak hepimizin en büyük vazifesidir. İstanbul'u depreme karşı dirençli hale getirmeliyiz.

Tam 23 yıldır durmadan, dinlenmeden, yorulmadan, en doğusundan en batısına şehirlerimize aşkla hizmet ediyoruz. Şehirleri imar etmezseniz nesilleri ihya edemezsiniz

Kentsel dönüşüm, bizim için tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir

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