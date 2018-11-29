Kentsel Dönüşümde Bölge Lideri Komyapı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programına Komyapı’dan destek geldi. Komyapı bu kapsamda mevcut kampanyasına ek olarak 30Kasım tarihine kadar projeden konut alacaklara yüzde 25 indirim uyguluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programı’na çok önem verdiklerini söyleyen KOMYAPI AŞ. Genel Müdürü Mensuri Seher, Keçiören’de hayata geçirilen prestijli projesi ‘Vadikent Konutları’ ile alıcılarına yüzde 25 indirim uyguluyor.

KENT ESTETİĞİNE UYGUN YAPILAR

Komyapı AŞ Genel Müdürü Seher ‘’Arsa üretilebilir bir ürün değil. Bu nedenle sürdürülebilir arazi yöntemi yani ‘’KENTSEL DÖNÜŞÜM’’ verimli kullanıldığı takdirde hem şehir planlaması açısından hem de tüketici açısından memnun edici sonuçlar ortaya koyabilir. Kentsel dönüşümde asıl hedef zamanla eskimiş , yıpranmış , kullananlar ve çevre için hayati tehdit oluşturan, ayrıca şehrin yeni yapılaşmasına görsel olarak uyum sağlayamayan yapıları kent estetiğine ve kalite standartlarına uygun hale getirerek bu tehditleri ortadan kaldırmak olsa da yanlış imar planlarının sebep olduğu çarpık kentleşme de ancak bu sayede düzene oturtulabilecektir’’ dedi.

ÖNEMLİ BİR ADIM ATACAĞIZ

Projemizin ilk etabı 570 konutluk VADİKENT KONUTLARI ile başladı’’ diyen Seher ’’ Biz bölgeye girdiğimizde ticari kaygıları sebebiyle hiçbir müteahhitin bölgede bölgede inşaat yapma cesaretinin olmadığını gördük. Üstlendiğimiz misyonun farkındaydık ve bölgeye inanıyorduk. VADİKENT projemize yatırımımızı tamamladığımızda ortaya harika bir proje çıktı. Ayrıca ilk kentsel dönüşüm projesi olmasından dolayı konut ihtiyacı olan alıcı da tedirgindi. İnşaat yüzde 100 güvene dayalı bir sektör. Konut alıcısının ilk aradığı kriter güvendir. Köklü firmamız, inşaat kalitemiz ve bulunduğumuz taahhütleri yerine getirmedeki hassasiyetimizle bunu sağlamak zor olmadı. İlerleye zamanla ortaya çıkan projenin ve ilk zamanlarda alım yapan yatırımcıların elde ettiği kazançlar da projemize olan ilgiyi artırdı’’ ifadelerini kullandı.