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''Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden'' kampanyasına başvuru sayısı 175 bine ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısının 175 bine ulaştığını açıkladı.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 19:22 - Güncelleme:
''Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden'' kampanyasına başvuru sayısı 175 bine ulaştı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldığını bildirdi.

BAKAN KURUM DUYURDU: 175 BİN BAŞVURU YAPILDI

Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'daki kampanyaya ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum, "Kampanyamıza şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldı. Bu, 3 milyona yakın vatandaşımızın hayatının değişeceği anlamına geliyor. Siz de başvurup uygun koşullarla evinizi dönüştürerek sevdiklerinizi TOKİ ile güvence altına alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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