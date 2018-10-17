Kentte doludan zarar gören 4 bin 806 kişiye 3 milyon 914 bin lira yardım yapıldı

Kastamonu Valiliği, kentte meydana gelen doludan zarar görenlere bugüne kadar 3 milyon 914 bin lira yardımda bulunulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 13 Eylül'de yaşanan dolu felaketinin kentte zarara neden olduğu hatırlatıldı.

Zarar görenler için AFAD'dan ödenek talep edildiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda AFAD ödeneğinin ilk dilimi olarak 2 milyon lira ilimize tahsis edilmiş, 26 Eylül'de 2 bin 382 kişiye dağıtımı yapılmıştır. İlave olarak gelen ikinci dilimden de 16 Ekim'de 2 bin 424 kişiye 1 milyon 914 bin lira ödenmesi için ilgili bankaya talimat yazılmış olup, yapılan ödeme tutarı 3 milyon 914 bin liraya ulaşmıştır. Hasar gören vatandaşlarımızın Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma Vakfına müracaatları devam etmekte olup, bu vatandaşlarımızın talepleri ile ilgili tespit ve ödeme çalışmaları sürdürülmektedir."