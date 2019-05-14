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Kepçeyle define arayanlara suçüstü

Orhangazi ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, kepçeli definecileri suçüstü yakaladı. 18 yaşından küçük bir defineci serbest bırakılırken, 4 defineci gözaltına alındı.

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi ilçesi Üreğil Mahallesi Onaç mevkisinde kaçak kazı yapıldığına dair ihbar aldı. Harekete geçen ekipler E.G., K.Ö., M.K., Y.N. ve E.N.'yi kepçeyle kazı yaparken suçüstü yakaladı. Definecileri gözaltına alan jandarma ekipleri, define kazımında kullanılan 1 kepçe, 1 traktör, 1 adet alan tarama aleti, 2 kürek, 3 kazma, 2 adet balta, 1 adet tahrayı da karakola götürdü. E.G., K.Ö., M.K. ve Y.N.'nin karakolda sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, 18 yaşından küçük olan E.N. ekiplerce serbest bırakıldı.

İmamoğlu, soru soran gazeteciyi korumalarına dövdürdü

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