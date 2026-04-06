  • Kepez'de 'Şafak' operasyonu! Cephanelik ele geçirildi
Güncel

Kepez'de 'Şafak' operasyonu! Cephanelik ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen 'Şafak07 Huzur-03' operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

IHA6 Nisan 2026 Pazartesi 12:29 - Güncelleme:
Kepez'de 'Şafak' operasyonu! Cephanelik ele geçirildi
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılması amacıyla Kepez ilçesinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda 11 ayrı adrese yönelik, 22 ekip ve 75 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen "Şafak07 Huzur-03" operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 25 adet tüfek kartuşu ve 54 adet mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

