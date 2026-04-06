Kepez'de 'Şafak' operasyonu! Cephanelik ele geçirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılması amacıyla Kepez ilçesinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda 11 ayrı adrese yönelik, 22 ekip ve 75 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen "Şafak07 Huzur-03" operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 25 adet tüfek kartuşu ve 54 adet mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.