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Güncel

Kerkük: DEAŞ saldırısında 2 Iraklı polis hayatını kaybetti

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinde düzenlediği silahlı saldırıda, 2 Irak polisi hayatını kaybetti.

AA18 Ocak 2023 Çarşamba 12:12 - Güncelleme:
Kerkük: DEAŞ saldırısında 2 Iraklı polis hayatını kaybetti
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Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kuzeyindeki Çimen bölgesinin Cebel Bor mevkisinde, DEAŞ mensuplarının polis devriyesine silahlı saldırıda bulunduğunu söyledi.

Olayda 2 polisin yaşamını yitirdiğini belirten Nuri, saldırının ardından güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük kentlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Bu açıklamanın üzerinden 5 yılı aşkın süre geçmesine rağmen, kırsal bölgelerde örgütün saldırıları sürüyor.

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