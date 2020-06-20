Kerkük'te 6 DEAŞ'lı terörist yakalandı

AA 20 Haziran 2020 Cumartesi 16:58 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 16:59

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki Panca Ali semtinde düzenlenen ev baskınında terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.



Semt sakinlerinden gelen bir ihbarı değerlendirdiklerini ve belirlenen adrese baskın düzenlediklerini aktaran Kemal, operasyonda terör saldırıları için kullanılmak üzere hazırlanan çok sayıda patlayıcı ele geçirdikleri bilgisini verdi.



İlk sorgunun ardından teröristlerin mahkemeye sevk edildiklerini aktaran Kemal, terör unsurlarının Kerkük kent merkezine nasıl sızdıkları ile ilgili araştırmaların sürdüğünü ifade etti.



DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.