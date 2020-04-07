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Kerkük'te sokağa çıkma yasağına uymayan 433 kişi tutuklandı

Irak'ın Kerkük kentinde koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 433 kişi tutuklandı.

AA07 Nisan 2020 Salı 14:54 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 14:54
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Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masası sözcüsü Mervan el-Ani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağındaki amacın halkın sağlığını korumak olduğuna işaret ederek, dolayısıyla güvenlik ve sağlık personelleri dışında kimsenin dışarı çıkma hakkı olmadığını söyledi.

Şu ana kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden 433 kişinin tutuklandığını belirten Ani, tutukluların kefaletle serbest bırakılabileceğini ancak yeni bir ihlal durumunda bu kişilere mahkeme tarafından daha ağır cezalar verileceğini ifade etti.

Irak'ın Kerkük kentinde, Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı son olarak 11 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

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