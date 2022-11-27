İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2022 Pazar / 4 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6443
  • EURO
    19,4227
  • ALTIN
    1051.84
  • BIST100
    4874.34
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 5 terörist öldürüldü
Güncel

Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 5 terörist öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda 5 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

AA27 Kasım 2022 Pazar 21:13 - Güncelleme:
Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 5 terörist öldürüldü
ABONE OL

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Havice ilçesine bağlı Reşad nahiyesi yakınında DEAŞ'lı teröristlere karşı operasyon yapıldığını söyledi.

Bölgede DEAŞ unsurlarının varlık gösterdiğine ilişkin ihbar alındığını aktaran Nuri, bölgede Irak federal polis güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 teröristin öldürüldüğünü belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.

Kerkük Operasyonlar Komutanlığı, 19 Kasım'da kentte orduya ait gözlem noktasına DEAŞ mensupları tarafından susturucu silahlarla düzenlenen saldırıda 4 Irak askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.