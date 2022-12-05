Kerkük'ten Ankara'ya doğrudan uçak seferleri başladı

Kerkük Havalimanı Basın Sorumlusu Herdi Samed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Hava Yollarının (IHY) Uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan Ankara'ya ilk seferini bugün saat 17.00'de gerçekleştirdiğini belirtti.

Kerkük-Ankara arasında başlangıç olarak haftada bir gün sefer yapılacağını aktaran Samed, uçuşların gelecek haftalarda artırılmasının öngörüldüğünü söyledi.



Irak'ta daha önce askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı, 20 Ekim'den itibaren iç ve dış hat uçuşlarına açılmıştı.

ASKERİ ÜS OLARAK KULLANILAN KERKÜK HAVALİMANI SİVİL UÇUŞLARA AÇILMIŞTI

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan ve askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı, 16 Ekim'de düzenlenen törenle resmen hizmete açılmış, 20 Ekim'den itibaren iç ve dış hat uçuşları başlamıştı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük Havalimanı'nın tüm uluslararası standartlara uygun ve sivil uçuşlara hazır olduğunu belirtmiş, Kerkük Havalimanı'nın ülkedeki yolcu ve kargo taşımacılığına ciddi anlamda katkı sağlayacağını kaydetmişti.