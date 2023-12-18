İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2023 Pazartesi / 6 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0646
  • EURO
    31,7688
  • ALTIN
    1892.73
  • BIST100
    7853.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Keşan'da 1 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili soruşturmada 1 kişi tutuklandı
Güncel

Keşan'da 1 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili soruşturmada 1 kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

IHA18 Aralık 2023 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
Keşan'da 1 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili soruşturmada 1 kişi tutuklandı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak'taki 2 katlı evde meydana gelen olayda, Yakup Uygun'un hayatını kaybettiği, U.A.'nın da bacağından yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan U.K. ve Ş.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, Ş.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UYGUN TOPRAĞA VERİLDİ

Alınan bilgiye göre, Ş.B. ve U.K'nın ikamet ettiği Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak'taki 2 katlı eve giden Yakup Uygun ve U.A. (22), bahçede bulunan "Cane corso" cinsi köpeğin kendilerine havlaması sonucu taş atarak köpeği uzaklaştırmak istemiş, köpeğe taş atılmasına kızan Ş.B. ve U.K., evde bulunan tabanca ve av tüfeği ile Uygun ve U.A.'ya ateş açmıştı. Açılan ataş sonucu yaralanan Yakup Uygun ve U.A ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ağır yaralanan Yakup Uygun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Yakup Uygun'un cenazesi, İki Minareli Çarşı Camii'nde kılınan öğle namazına müteakiben Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.