Keşan'da sonuçlara itiraz edildi, seçimi 11 oyla AK Parti'li aday kazandı

Keşan Adalet Sarayı'ndaki İlçe Seçim Kurulu'nda gece geç saatlere kadar süren veri girişlerinin ardından CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile CHP'nin belediye başkan adayı Şenol Yalı, ilçede seçimi 12 oy farkla kazandıklarını açıkladı ve şehirde partililer kutlama yaptı.

AK Parti'nin bazı sandıklara itirazı sonucu oylar yeniden sayıldı. İlçe Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu'nun 18 bin 414, CHP adayı Şenol Yalı'nın ise 18 bin 403 oy aldığı bildirildi.

Öte yandan CHP'nin seçim sonuçlarına itirazda bulunacağı kaydedildi.