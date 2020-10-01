İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Ekim 2020 Perşembe / 13 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7477
  • EURO
    9,1028
  • ALTIN
    472.41
  • BIST100
    1149.51
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kesilen cezalara sinirlenen bir kişi motosikletini ateşe verdi
Güncel

Kesilen cezalara sinirlenen bir kişi motosikletini ateşe verdi

Eskişehir'de trafik çevirmesine yakalanan, kasksız, ehliyetsiz ve aracının eksik evraklı olduğu anlaşılan bir motosiklet sürücüsü, kesilen para cezasına sinirlenerek motosikletini ateşe verdi.

IHA01 Ekim 2020 Perşembe 13:01 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 13:01
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre olay, Şair Fuzuli Caddesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Trafik uygulaması yapan polis ekipleri Oğuzhan T.’ye ait plakasız motosikleti çevirdi. Kasksız, ehliyetsiz ve eksik evraklı olduğu anlaşılan sürücüye 4 bin 500 lira para cezası kesildi. Olay yerine gelen çekici ile araç çekilirken sinirlenen sürücü, önce motosikletini tekmeledi. Devrilerek yere düşen motosikletten benzin sızmaya başladı. Daha sonra sürücü, elindeki çakmakla benzini akan motosikleti ateşe verdi. Motosikletin yanmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yangının meydana geldiği köprü üstünü iki taraflı olarak kapattı. İtfaiye ekipleri ise kısa sürede yangın olduğu caddeye gelirken, alev alev yanan araç, saniyeler içerisinde söndürüldü.

Öte yandan olayın ardından yol trafiğe açılırken, Oğuzhan T. isimli motosiklet sürücüsü işlemleri yapılmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.