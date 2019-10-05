Kelebekler Vadisi kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kelebekler Vadisi, Obruk Gölü ve Şarlak Şelalesi kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi.
- AA
Kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen bölgelere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi, Konya'nın Karatay ilçesindeki Obruk Gölü ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Şarlak Şelalesi kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Karar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109. maddesi gereğince alındı.
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