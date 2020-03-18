İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4532
  • EURO
    7,1104
  • ALTIN
    314.819
  • BIST100
    85267.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KHK ile ihraç edilen eski teğmen kokain satıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı
Güncel

KHK ile ihraç edilen eski teğmen kokain satıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski teğmen E.Ç'yi kokain satıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

AA18 Mart 2020 Çarşamba 09:07 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 09:07
ABONE OL

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi 5088. Cadde'de bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Polis adreste yaptığı aramada 3 kilo 300 gram kokain ele geçirirken, uyuşturucu üretimi ve satıcılığı yaptıkları iddasıyla Ö.Y, A.H, Ş. P, A.A.C ve E.Ç'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan E.Ç'nin, Kara Harp Okulu’ndan 2015'te mezun olduğu, üsteğmen olarak Hakkari’de görevli iken 2018'de çıkarılan 701 Sayılı KHK ile kamudan ihraç edildiği belirlendi.

Başkentin lüks muhitlerinde eroin ve kokain satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Komşunun kapısına 147 bin 132 sığınmacı dayandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Saat 06.00 itibarıyla tamamlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Saat 06.00 itibarıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Saat 06.00 itibarıyla tamamlandı

Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu
Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu

Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu

Soruşturma başlatıldı
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

Müthiş gelişme!
Müthiş gelişme!

Müthiş gelişme!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.