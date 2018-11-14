KHK ile uzaklaştırılan doktorların çalışma şartlarını düzenleyen 5. madde kabul edildi

TBMM Genel kurulunda, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifindeki, "Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzman olanların yalnızca SGK anlaşması olmayan özel hastanelerde çalışabileceklerine" yönelik hüküm, metinden çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulunda, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinde yapılan değişikliğe göre, terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra edebilecek.