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''KHK vaadi''nin devamı... Klıçdaroğlu'nun yardımcısı FETÖ yayınında

Kılıçdaroğlu'nun 'KHK vaadi' sonrası CHP'den yeni bir adım daha geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın FETÖ'cülerin yayınına katıldı.

2 Eylül 2022 Cuma 09:27 - Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ve FETÖ bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara sahip çıktı.

Önceki gün Samsun'da KHK'lı bir kişinin "Somut bir şeyler duymak istiyoruz" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." dedi.

YARDIMCISI FETÖ'CÜLERİN YAYININA KATILDI

Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tepki çekerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, FETÖ'cülerin programlar yaptığı KHK TV isimli youtube kanalına konuk oldu.

Yüksel Taşkın, TSK'nın terör örgütüne karşı sınır ötesi harekatını kınayan sözde "barış akademisyenleri" arasında yer alıyordu ve ihraç edilmesinin ardından CHP'ye katılmıştı.

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