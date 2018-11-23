Kıbrıs gazileri 44 yıl sonra savaştıkları toprakları gezdi

Hendek Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gaziler, Kaymakam Orhan Burhan, Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Deniz Kün ve Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Emin Kula ile 44 yıl sonra savaştıkları toprakları ziyaret etti.

Tatlısu Belediyesi'nce ağırlanan gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen 327 Mehmetçik ve 26 Kıbrıs mücahidinin mezarının bulunduğu Boğazköy ve Karaoğlanoğlu şehitliklerini ziyaret etti.

Kıbrıs Müzesi, Tatlısu Belediyesi ve Doğa Bilgi Merkezi'ni de gezen gaziler, daha sonra Kıbrıs Çıkartması'nın yapıldığı yerde anılarını tazeledi.

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, vatanı için, milleti için gözünü kırpmadan canını siper eden gaziler için düzenlenen bu gezinin gazileri çok mutlu ettiğini belirtti.