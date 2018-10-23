Kıbrıs gazisi Mehmet Ali Kuş son yolculuğuna uğurlandı
Edirne'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 64 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Ali Kuş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
- AA
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde vefat eden Kuş'un cenazesi, Eski Cami'ye getirildi.
Kuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Avarız köyü mezarlığına defnedildi.
Törene, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Kuş'un yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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