Rum zulmüne maruz kalan Kıbrıs Türklerinin yaşadıklarının anlatıldığı '50'nci Yıl Belgeseli'nin İngilizce versiyonu yayımlandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rum teröristler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren hayal ürünü bir diziyi değil, Bakanlığımızın hazırladığı, uydurma senaryolar yerine tamamen yaşanmış gerçeklerin anlatıldığı 50'nci Yıl Belgeseli'ni İngilizce alt yazılı olarak da izleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, "50'nci Yıl Belgeseli"nin İngilizce alt yazılı versiyonu da yer aldı.

MSB'DEN 'FAMAGUSTA' DİZİSİNE TEPKİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, "Dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan kara propaganda amaçlı 'Famagusta' adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dahil kimseye yarar sağlamayacağı açıktır. Her iki tarafa barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nı karalayan, çözümsüzlüğe hizmet eden bu tarz beyhude çabalar; adada sağlanan güvenlik ortamına zarar vermektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rum teröristler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren hayal ürünü bir diziyi değil; Bakanlığımızın hazırladığı, uydurma senaryolar yerine tamamen yaşanmış gerçeklerin anlatıldığı "50'nci Yıl Belgeseli"ni İngilizce... pic.twitter.com/vjieIqIi8c — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 5, 2024

Aktürk, MSB tarafından hazırlanan ve Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte yaşanan gerçeklerin anlatıldığı belgeselin, İngilizce alt yazılı olarak çeşitli platformlarda yayımlanacağını belirtmişti.