Kıbrıs'ın güneyindeki askeri hareketliliğe ilişkin Türkiye'den mesaj

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103'üncü, Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünü kutladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), operasyonlarını sahanın gerektirdiği, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde özgün, terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempo ile kesintisiz şekilde sürdürdüğünü belirten Aktürk, "Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar 868'i Irak'ın, 895'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1763 olmuştur." ifadesini kullandı.

Aktürk, 3 Ağustos'ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilirken 20 Ağustos'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'e Allah'tan rahmet diledi.

- 70 BİN 712 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ



Tuğamiral Aktürk, hudutların yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü bir şekilde korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir hafta içerisinde, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 337 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 673 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1381 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 70 bin 712'ye ulaşmıştır." diye konuştu.

- IRAK İLE "ORTAK GÜVENLİK KOORDİNASYON MERKEZİ"



Tuğamiral Aktürk, TSK'nın uluslararası harekat ve misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"15 Ağustos'ta dördüncüsü Ankara'da gerçekleştirilen, ülkemiz ile Irak arasındaki 'Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması' toplantısına katılan Sayın Bakanımız, Irak Savunma Bakanı ile 'Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı' imzalamıştır. Söz konusu anlaşma ile Bağdat'ta kurulacak olan Türk ve Iraklı personelin birlikte görev yapacağı 'Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi' ile istihbarat, bilgi paylaşımı, askeri stratejik planlamalar yapılacak, ayrıca sahadaki unsurlarımız arasında koordinasyon sağlanarak iki ülke için de tehdit olan terör örgütlerine karşı eşgüdüm içerisinde hareket edilecektir. Yine bu anlaşma ile Başika'da teşkil edilecek olan Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi ile Irak güvenlik güçleri personelinin terörle mücadele ve güvenlik konularında kapasitesinin artırılması maksadıyla askeri eğitim verilmesi ve tecrübe paylaşımı yapılması planlanmaktadır. Nihai aşamada, her iki ülke halkı için tehdit oluşturan terör, bölgede sorun olmaktan çıkartılacaktır."

- BAKAN GÜLER, ENDONEZYA'DA TEMASLARDA BULUNUYOR



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programı hakkında da bilgiler veren Aktürk, Bakan Güler'in, 19 Ağustos'ta gittiği ve 2 gün resmi temaslarda bulunduğu Malezya ziyaretinin ardından, 21 Ağustos'ta Endonezya'ya geçtiğini bildirdi.

Aktürk, Bakan Güler'in, Endonezya ziyaretleri kapsamında bugün Endonezya Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Prabowo Subianto ile görüşeceğini, 24 Ağustos'ta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni"ne katılacağını söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'DE DEVAM EDEN SALDIRILARI



Tuğamiral Aktürk, Filistin'de 7 Ekim'den bu yana her geçen gün ölü sayısının yükseldiğini, Filistin halkının her türlü temel haklarından mahrum bırakıldığını, yerlerinden edildiğin, hastanelerin, okulların ve çadır kampların bombalandığını, açlığın ve salgın hastalıkların kol gezdiğini hatırlattı.

Filistin'de yaşananların ciddi endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirten Aktürk, "İnsanlık suçlarını işlemeye devam eden İsrail, katlettiği masum insanlarla birlikte hayatta kalanlara da her türlü zulmü ve işkenceyi yaşatmaktadır. Uluslararası hukuk ve insancıl hukukun ağır ihlali olan bu saldırılar karşısında, uluslararası aktörlerin sonuç sağlayıcı kararlılıkta olması gerekmektedir. Bu itibarla, kalıcı ateşkese yönelik çalışmaların hızlanmasını ve olumlu neticelenmesini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

- EĞİTİM VE TATBİKATLAR



Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, TCG Burgazada gemimiz, 13-16 Ağustos tarihleri arasında Romanya Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle Köstence/Romanya'ya liman ziyareti gerçekleştirmiştir. TCG Bayraktar gemimizin, 14 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında icra edilen Deniz Harp Okulu Açık Deniz Eğitimleri kapsamındaki seyir faaliyetleri 17 Ağustos'ta tamamlanmıştır. Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Ariku gemisi tarafından 17-20 Ağustos tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılmıştır. Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait Diponegoro korveti tarafından 16 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Mersin'e, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait HAMBURG gemisi tarafından ise 22-26 Ağustos tarihleri arasında Aksaz'a liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

TCG Alemdar gemimiz, DYNAMİC MONARCH-24 tatbikatı kapsamında 23-25 Ağustos tarihleri arasında Cagliari/İtalya'ya liman ziyareti yapacaktır. Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Ariku gemisi tarafından 23-27 Ağustos tarihleri arasında İzmir'e, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait Pegnitz gemisi tarafından ise 29-31 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'ye liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir. 18-20 Ağustos tarihleri arasında, İskenderiye/Mısır'a liman ziyaretinde bulunan Kınalıada korvetimiz, Mısır Deniz Kuvvetleri unsurları ile geçiş eğitimleri gerçekleştirmiştir. Korvetimizin Mısır ziyareti, TCG Heybeliada'nın 2013 yılındaki ziyaretinden 11 yıl sonra ilk ziyaret olması bakımından önemlidir."

TCG Kınalıada korvetinin 21 Ağustos'ta Foça limanında gerçekleştirilen karşılama töreni ile Japonya seyrini tamamladığını anımsatan Aktürk, "Ertuğrul firkateyninin 1889'da çıktığı Japonya seyrinin ardından 1990 ve 2000'de TCG Turgutreis, 2011'de TCG Gemlik ve 2015'te TCG Gediz Japonya seyri yapmıştır. TCG Kınalıada'nın gerçekleştirdiği seyir, tarihimizde Japonya'ya düzenlenen 5'inci seyir olmuştur. Korvetimiz, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü ve Ertuğrul firkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında 8 Nisan-21 Ağustos tarihleri arasında 136 günde, 19 ülke, 23 liman ziyareti gerçekleştirmiş ve görev süresince 1926 saat seyir yapmış, 27 bin 280 deniz mili mesafe kat etmiştir." bilgisini verdi.

- SAVUNMA SANAYİSİ



Tuğamiral Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerin daha da arttığını söyledi.

Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda modern piyade tüfeğinin (MPT-76 MH) muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Ayrıca, bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Orman Genel Müdürlüğü arasında acil durum ve doğal afetlerle mücadelede, personelin ve bölge insanının konaklama, beslenme, sağlık ve hijyen gibi temel hayati ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 'Seyyar Mobil Üniteler' sözleşmesi imzalanmıştır. " dedi.

- DOĞAL AFETLE MÜCADELE



Türk Silahlı Kuvvetlerinin, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleyi ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdüğünü belirten Aktürk, "Bu yılın başından 14 Ağustos'a kadar 62 helikopter ile 1079 sorti yaparak orman yangınlarıyla mücadeleye destek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 15-19 Ağustos tarihleri arasında ülkemizin pek çok noktasında meydana gelen orman yangınlarına da 24 helikopter 1639 sorti, 3 bin 57 ton su ile destek sağlamıştır." diye konuştu.

Aktürk ayrıca, Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'da dün çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için TSK'ya ait 7 helikopterin görevlendirildiğini ve 116 sorti yaparak 286 ton su attıklarını bildirdi.

Bu sabah itibarıyla da 2 adet Chinook helikopterinin Kızılcahamam'daki yangına müdahale ettiğini vurgulayan Aktürk, "Orman yangınlarıyla mücadelede gece gündüz demeden görev yapan kahraman personelimizi tebrik ediyor ve bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yeşil vatanımızın korunmasında ve orman yangınlarıyla mücadelede de dün olduğu gibi bugün ve yarın da aziz milletimizin yanında olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Aktürk ayrıca, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, SOLOTÜRK tarafından, 24 Ağustos'ta Bitlis Ahlat'ta, 25 Ağustos'ta ise Muş Malazgirt'te gösteri uçuşu yapılacağını bildirdi.

Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi beklenen Aksaz Tersane Komutanlığındaki törenin detaylarına ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "24 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 'Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni' gerçekleşecektir. Açılış töreninin ardından, PİRİREİS denizaltısı hizmete girecek, HIZIRREİS denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine başlayacak, MURATREİS denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak, YAKIT 2-3-4 akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu hizmete girecektir." yanıtını verdi.

- IRAK İLE İMZALANAN MUTABAKAT ZAPTI



Bakanlık kaynakları, Irak ile imzalanan mutabakat zaptının sahada ne gibi yansımaları olacağına dair sorular üzerine, bazı basın yayın organlarında yer alan anlaşma metninin gerçek olmadığını ve imzalanan metinden farklı olduğunu bildirdi.

İmzalanan "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı" ile taraflar arasında, askeri ve kolluk güçleri eğitimi, terör örgütlerine karşı mücadele, ortak sınır güvenliği, düzensiz göç ve ortak sınırdan sızmalara karşı mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat bilgi alışverişi, askeri savunma alanında işbirliği sağlanacağını ifade eden kaynaklar, şunları kaydetti:

"Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi Bağdat'ta kurulacak, Türkiye ve Irak tarafından görevlendirilecek general seviyesindeki birer komutan tarafından ortak olarak yönetilecek. Ortak merkezde sadece askeri personel değil, sivil personel de görev yapacaktır. Görev alacak personel sayısı ve niteliği ile çalışma usulleri yapılacak teknik görüşmelerin neticesinde belirlenecektir. Diğer yandan, Irak ordusuna bağlı Başika Üssü'nde Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacaktır. Taraflarca ortaklaşa yönetilen merkez, eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı alanında faaliyet yürütülecektir. Sonuç olarak imzalanan mutabakat zaptıyla terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi ana hedeftir."

- ABD VE İNGİLTERE'NİN GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ'NE ASKER KONUŞLANDIRMASI



Bakanlık kaynakları, İsrail ve İran arasındaki gerginliğin ardından ABD ve İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne asker konuşlandırmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğine dair sorular üzerine, "Kıbrıs adasında son dönemde artan hareketlilik ve GKRY'nin devam eden faaliyetleri titizlikle takip edilmekte, KKTC'nin güvenliğine yönelebilecek her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler alınmaktadır. Kim ne yığınak yaparsa yapsın, biz her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Şuan için KKTC'nin güvenliği açısından bir sıkıntı, olumsuz bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.